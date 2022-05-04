"Сюрприз" для Путіна: як ЄС може розтрощити енергетику агресора

Для ухвалення нового пакету санкцій потрібна одностайна згода 27 членів Євросоюзу

Новий пакет санкцій включає обмеження на постачання нафти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Єврокомісія подала членам ЄС проєкт нового пакету санкцій проти Росії.

Про шостий пакет детально розповіла австрійська агенція APA.

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Дипломати розповіли, що ЄК передала документ увечері 3 травня, він передбачає поступову заборону імпорту російської нафти протягом шести-восьми місяців.

Для Угорщини та Словаччини, які дуже залежать від російського чорного золота, передбачено виняток у вигляді дозволу продовжити імпорт до кінця 2023 року.

Нафтове ембарго – це основна складова нового пакету обмежувальних заходів проти агресора, для його прийняття необхідно, щоб "за" проголосували одноголосно 27 країн ЄС.

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На винятку також наполягають Чехія та Болгарія, які посилаються на вразливість своїх економік. Найбільше від кривавої нафти залежить Угорщина, яка імпортує близько 65 відсотків чорного золота з РФ.

Країна навіть погрожувала накласти вето на ухвалення цього пакету санкцій, якщо він обмежить її безпеку постачання.

А міністр економіки Словаччини Річард Сулік заявив, що на відмову від російської нафти піде декілька років. Водночас у Німеччині запевняють, що країна підтримає нафтове ембарго.

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Що ще є у шостому пакеті?

Окрім головного козиря – нафтового ембарго, новий пакет санкцій може зачепити російські компанії, серед яких – Сбербанк, а також дві інші фінустанови та телеканали.

Як вдарити по енергетиці РФ

Оператор ГТС України зібрав думки різних спеціалістів та з'ясував, що найкращим ударом по енергетичному сектору агресора буде позбавлення його міжнародних ринків збуту, а одним із найбільших споживачів залишається ЄС.

Це означає, що Європа має рішуче відмовитися від російських енергоресурсів, з продажу яких і заробляє Кремль.

"Сьогодні" також писали, які компанії досі працюють з РФ, та розповідали, які заводи самі відмовилися від нафти агресора.