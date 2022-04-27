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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

У світі різко подорожчала нафта – що зараз б'є по ціні чорного золота

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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27 квітня, 13:27
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Нафтовий ринок відреагував на нестабільну ситуацію у світі різким підвищенням котирувань на чорне золото
Що відбувається з цінами на нафту
Що відбувається з цінами на нафту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ранкові торги у середу, 27 квітня, почалися з подорожчання нафтових котирувань після нещодавнього спаду.

Про це повідомляє видання Reuters.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent стали дорожчими на 44 центи (0,4%, до $105,43 за барель).

Також на 12 центів (0,1%, до $101,82 за барель) подорожчали ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate.

Майже на 3% додала у ціні сира нафта. Подорожчання пояснюється нестабільною торгівлею на біржах, оскільки ринок розривається між проблемами попиту та пропозиції, пов'язаними з перебоями у постачанні російської нафти та газу, та погіршенням перспектив світової економіки.

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Зазначається, що ціни на нафту зараз демонструють зростання через вкрай нестабільну геополітичну ситуацію у світі, пов'язану з відмовою РФ постачати газ до Польщі та уповільнення темпів зростання в Китаї.

Якою буде вартість нафти надалі?

Раніше у коментарі "Сьогодні" аналітик RoboForex Андрій Гойлов припустив, що ціни на нафту мають тенденцію до зниження, щоправда, короткостроковому. За словами експерта, можна передбачити падіння нафти марки Brent до 88 доларів за барель, легка WTI може подешевшати до 82 доларів за барель. Обидві марки мають потенціал.

Андрій Гойлов розповів, що вартість нафти дорожчає не лише через геополітичну напруженість. Головна причина – у монетарній політиці провідних Центробанків, що призвело до зростання інфляції у світовому масштабі.

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Раніше ми розповідали, що Європа повернулася до старої схеми постачання нафти, і писали, як Україна може замінити російське чорне золото.

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Словаччина Словаччина
22%
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Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
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