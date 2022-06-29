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У Франції створять унікальний гібридний корабель – у чому його особливість

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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29 червня, 12:44
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Розповідаємо, у чому унікальність нового гібридного корабля
У Франції закінчують будівництво гібридного корабля
У Франції закінчують будівництво гібридного корабля / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Французька судноплавна компанія Brittany Ferries анонсувала, що спустить на воду гігантський гібридний корабель Saint-Malo. Повідомляється, що лайнер почнуть експлуатувати 2024 року.

Про це йдеться на сайті Brittany Ferrie.

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Нове судно замінить застарілий корабель, який поки що курсує із Франції до берегів Сполученого Королівства.

Новий лайнер матиме батарею понад 11 МВтч. Для порівняння, ця цифра вдвічі більша, ніж у аналогічних кораблів. Довжина гібридного судна Saint-Malo становитиме майже 200 метрів.

За словами представників французької компанії, у новому гібридному лайнері будуть інтегровані інтелектуальні системи, які в онлайн-режимі регулюватимуть споживання електроенергії судном.

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Генеральний директор Brittany Ferries зазначив, що це дозволить оптимізувати ефективність корабля, збільшити надійність, а також забезпечити судно значним запасом ходу.

До того ж, у компанії заявили, що після 2024 року випустять ще 3 гібридні кораблі. Останні будуть оснащені фінською технологією від Wartsila, яка дозволяє одночасно використовувати лайнерам СПГ та електроенергію.

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