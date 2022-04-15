Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Усе роблять поетапно: як у Бучі працюють над відновленням електрики

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 квітня, 12:21
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, як енергетикам вдається повернути світло у домівки українців після окупації
Енергетики продовжують працювати над відновленням світла у Бучі
Енергетики продовжують працювати над відновленням світла у Бучі / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Компанія ДТЕК разом з іншими екстренними службами цілодобово працюють над відновленням електро-, газо- та водопостачання жителям Бучі.

Про це повідомив мер Бучі Анатолій Федорук.

Реклама

"Відновлення електропостачання, газу чи централізованого водопостачання відбуватиметься етапами. І не всі мікрорайони можна технічно на сьогоднішній день забезпечити. Але той успіх, про який ми сповіщаємо, говорить про те, що ми це робимо фактично 24/7", – сказав він.

За його словами, компанія ДТЕК Ріната Ахметова відновила живлення центральної лікарні міста, а також повернули електроенергію до резервуарів чистої води та станції пожежної служби Бучі.

Також він додав, що ряд мікрорайонів Бучі наразі залишаються без водопостачання, оскільки поки що технічно неможливо виконати ремонтні роботи.

Реклама

Як зупинити війну Росії в Україні?

Співпраця міжнародного бізнесу із РФ має бути неприпустимою і це має визнаватися на корпоративному рівні, заявив генеральний директор компанії ДТЕК Максим Тімченко.

Він переконаний, що кожен долар з купівлі російських енергоресурсів автоматично конвертується в кулі, які вбивають українців.

На його думку, якщо світ відмовиться від російських енергоносіїв – це унеможливить подальшу війну РФ з Україною.

Реклама

"Сьогодні" вже розповідали, як енергетики відновлюють електропостачання на звільнених від окупантів українських територіях, і писали, чому для України важливе приєднання до енергосистеми ЄС.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Green energy
Зелена трансформація України
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Удар по агресору
Нові санкції ЄС
Фінансовий ринок
Скільки небанківських установ в Україні
1
Фінансові компанії Фінансові компанії
894
2
Кредитні спілки Кредитні спілки
205
3
Ломбарди Ломбарди
197
4
Страховики Страховики
145
5
Лізингові компанії Лізингові компанії
110
6
Колекторські компанії Колекторські компанії
67
7
Страхові брокери Страхові брокери
64
Як зачищають ринок
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Чорне золото
Байден зруйнував плани Кремля
Нові ціни на нафту
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
Надійний тил
Допомогти Героям!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
-
39,49
-
-
33,79
37,59
-
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
-
-
33,00
36,00
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти