Усе роблять поетапно: як у Бучі працюють над відновленням електрики

Розповідаємо, як енергетикам вдається повернути світло у домівки українців після окупації

Енергетики продовжують працювати над відновленням світла у Бучі / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Компанія ДТЕК разом з іншими екстренними службами цілодобово працюють над відновленням електро-, газо- та водопостачання жителям Бучі.

Про це повідомив мер Бучі Анатолій Федорук.

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"Відновлення електропостачання, газу чи централізованого водопостачання відбуватиметься етапами. І не всі мікрорайони можна технічно на сьогоднішній день забезпечити. Але той успіх, про який ми сповіщаємо, говорить про те, що ми це робимо фактично 24/7", – сказав він.

За його словами, компанія ДТЕК Ріната Ахметова відновила живлення центральної лікарні міста, а також повернули електроенергію до резервуарів чистої води та станції пожежної служби Бучі.

Також він додав, що ряд мікрорайонів Бучі наразі залишаються без водопостачання, оскільки поки що технічно неможливо виконати ремонтні роботи.

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Як зупинити війну Росії в Україні?

Співпраця міжнародного бізнесу із РФ має бути неприпустимою і це має визнаватися на корпоративному рівні, заявив генеральний директор компанії ДТЕК Максим Тімченко.

Він переконаний, що кожен долар з купівлі російських енергоресурсів автоматично конвертується в кулі, які вбивають українців.

На його думку, якщо світ відмовиться від російських енергоносіїв – це унеможливить подальшу війну РФ з Україною.

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"Сьогодні" вже розповідали, як енергетики відновлюють електропостачання на звільнених від окупантів українських територіях, і писали, чому для України важливе приєднання до енергосистеми ЄС.