Перший пішов: релокована Corum Group випустила продукцію на нових потужностях

Машинобудівна компанія випустила першу продукцію після відкриття потужностей на заході країни

Нова техніка допомагатиме шахтарям у роботі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, ДТЕК Енерго

Компанія Corum Group Ріната Ахметова нещодавно перевезла виробничі потужності в західні області України.

Як повідомили у компанії ДТЕК Енерго, що володіє Corum Group, після релокації вже випустили перший шахтний комбайн для видобутку вугілля.

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"Попри війну і релокацію на руках наших машинобудівників народжуються новітні зразки техніки", – наголосив гендиректор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

За його словами, прохідницький комбайн RH220 допоможе українським шахтарям швидше та безпечніше видобувати вугілля. У такий спосіб робота ТЕС буде надійною, а українці – забезпечені теплом та світлом.

Нова техніка

Комбайн RH220 має масу 80 тонн. Він призначений для механізації відбійки, навантаження та транспортування зруйнованої гірської маси.

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Енергетики переконують, що під час збірки техніки використали комплектуючі найкращих європейських виробників. Це гарантує вищу якість та безпечність роботи механізмів.

Новинкою техніки можна керувати дистанційно, а за роботою – слідкувати онлайн з поверхні шахти. Для цього є спеціальний пульт керування, який забезпечує захист шахтаря на робочому місці.

Налагодження виробництва

Як повідомили у компанії ДТЕК Енерго, їхні машинобудівні підприємства одними з перших в умовах війни успішно перенесли виробничі потужності з областей, де продовжуються бойові дії до інших регіонів України.

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Таке рішення дозволило забезпечити безперебійне постачання необхідного обладнання для українських шахтарів. Щойно створений RH220 протестують, а згодом почнуть виробляти в промислових масштабах.

Нові виробничі потужності Corum Group розташовані у Хмельницькій та Волинській областях.

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