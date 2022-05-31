Industry
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні ❗ Загроза котла на Донбасі 💥 Ракетні обстріли ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Industry Компанії

Перший пішов: релокована Corum Group випустила продукцію на нових потужностях

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
31 травня, 12:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Машинобудівна компанія випустила першу продукцію після відкриття потужностей на заході країни
Нова техніка допомагатиме шахтарям у роботі
Нова техніка допомагатиме шахтарям у роботі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, ДТЕК Енерго

Компанія Corum Group Ріната Ахметова нещодавно перевезла виробничі потужності в західні області України.

Як повідомили у компанії ДТЕК Енерго, що володіє Corum Group, після релокації вже випустили перший шахтний комбайн для видобутку вугілля.

Реклама

"Попри війну і релокацію на руках наших машинобудівників народжуються новітні зразки техніки", – наголосив гендиректор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

За його словами, прохідницький комбайн RH220 допоможе українським шахтарям швидше та безпечніше видобувати вугілля. У такий спосіб робота ТЕС буде надійною, а українці – забезпечені теплом та світлом.

Нова техніка

Комбайн RH220 має масу 80 тонн. Він призначений для механізації відбійки, навантаження та транспортування зруйнованої гірської маси.

Реклама

Енергетики переконують, що під час збірки техніки використали комплектуючі найкращих європейських виробників. Це гарантує вищу якість та безпечність роботи механізмів.

Новинкою техніки можна керувати дистанційно, а за роботою – слідкувати онлайн з поверхні шахти. Для цього є спеціальний пульт керування, який забезпечує захист шахтаря на робочому місці.

Налагодження виробництва

Як повідомили у компанії ДТЕК Енерго, їхні машинобудівні підприємства одними з перших в умовах війни успішно перенесли виробничі потужності з областей, де продовжуються бойові дії до інших регіонів України.

Реклама

Таке рішення дозволило забезпечити безперебійне постачання необхідного обладнання для українських шахтарів. Щойно створений RH220 протестують, а згодом почнуть виробляти в промислових масштабах.

Нові виробничі потужності Corum Group розташовані у Хмельницькій та Волинській областях.

Раніше ми розповідали, що на Всесвітньому економічному форумі в Давосі відбулася акція Stop Bloody Energy, учасники якої нагадали, чому міжнародний бізнес повинен піти з РФ. Водночас українські аграрії можуть уже зараз готуватися до осінньої кампанії та придбати товари за вигідними цінами.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Ф'ючерси
Скільки коштує нафта
Green energy
2022 рік стане рекордним
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
Рейтинг
Енергетичні гіганти
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудівська Аравія) Saudi Aramco (Саудівська Аравія)
3
BP (Велика Британія) BP (Велика Британія)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Велика Британія) Royal Dutch Shell (Велика Британія)
Газовий шантаж РФ
Грошове питання
Що буде із комуналкою з 1 червня?
Дізнатися
Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних цінних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Хто заплатить українцям?
Посібники агресора
Хто допомагає РФ?
Читати
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,74
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,00
-
-
56,99
39,97
-
50,99
56,99
40,99
-
50,00
55,00
39,95

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти