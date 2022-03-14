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Ремонти в зоні бойових дій: енергетики ДТЕК повернули світло десяткам тисяч сімей

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14 березня, 13:56
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Монтери компанії ДТЕК відновлюють електромережі, пошкоджені російськими окупантами
Монтери компанії ДТЕК відновлюють електромережі
Монтери компанії ДТЕК відновлюють електромережі / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Від початку вторгнення Росії в Україну населені пункти в зонах бойових дій страждають через перебої зі світлом. Працівники компанії ДТЕК оперативно працюють над відновленням подачі електроенергії в будинки.

Як розповіли у пресслужбі компанії, з 7 до 13 березня монтери повернули освітлення в 48,8 тисячі будинків зі 115 населених пунктів Київської та Донецької областей.

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Аварійні бригади упродовж 19 днів без перерви ремонтують лінії та підстанції, які постраждали від обстрілів російських окупантів. Для отримання дозволів на доступ до об’єктів, у ДТЕК налагодили співпрацю зі Збройними силами й територіальною обороною.

Так, за тиждень ремонтні роботи провели у Макарівському, Поліському, Броварському, Києво-Святошинському, Вишгородському районах Київської області. Завдяки цьому, електроенергію знову подають у 75 населених пунктів, а це 27,3 тисячі сімей.

Окрім цього, вдалося відновити світло до помешкань 21,5 тисячі родин у 40 містах і селах Донецької області. Тривають ремонти у Свято-Успенській Святогірській лаврі, по якій війська Росії завдали удару 12 березня.

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Через постійні обстріли з боку ворога деякі містечка та села опинялися по кілька разів без світла. Аварійні бригади щоразу ремонтували мережі та електрообладнання на місцях. Водночас понад тиждень без світла Маріуполь, який нещадно атакують окупанти. Під час російських атак постраждали лінії та високовольтна підстанція, але їх неможливо відремонтувати через блокаду міста.

Ремонти під час воєнного стану

Енергетики ДТЕК упродовж 11 березня знову забезпечили світлом 7 тисяч родин у Київській області. Йдеться про Баришівський, Броварський, Києво-Святошинський та Вишгородський райони.

Нещодавно компанія отримала у розпорядження термінали Starlink. Супутниковий інтернет від Ілона Маска стане в нагоді для забезпечення роботи об’єктів критичної інфраструктури.

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Раніше ми розповідали про звернення ДТЕК і "Нафтогазу" до енергетичних асоціацій світу щодо припинення співпраці з російськими компаніями.

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