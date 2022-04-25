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СЬОГОДНІ Industry Металургія

Європа зіткнеться з нестачею металів – чи є шанс запобігти дефіциту

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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25 квітня, 11:47
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Розповідаємо, що думають дослідники про дефіцит металів у Європі
Через що Європа зіткнеться з дефіцитом
Через що Європа зіткнеться з дефіцитом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Євросоюз може постраждати від серйозної нестачі літію, рідкісноземельних елементів та інших металів, які потрібні для скорочення викидів вуглецю.

Про це повідомляє агенція Reuters.

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В той же час, вторинна переробка допоможе заповнити розрив з 2040 року, згідно з дослідженням, проведеним бельгійським Університетом KU Leuven.

Через спроби Європи стати менш залежною від енергоресурсів РФ зробила це питання ще більш критичним.

"Глобальний енергетичний перехід просувається швидше, ніж трубопровід гірничодобувного проекту, при цьому мідь, кобальт, літій, нікель і рідкісні елементи схильні до руйнівного зниження попиту в період до 2035 року", – йдеться в дослідженні.

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Плани ЄС скоротити чисті викиди парникових газів до нуля до 2050 року вимагають великої кількості металів та мінералів для створення електромобілів та вітряних турбін.

Провідний автор Лісбет Грегуар підкреслив, що Європа терміново має вирішити питання з дефіцитом, що назріває, у поставках первинних металів.

Вторинна переробка може полегшити нестачу лише приблизно з 2040 року.

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До 2050 року від 40% до 75% потреб Європи у чистих енергетичних металах можуть бути задоволені за рахунок переробки, проте інвестиції та відповідні кроки слід починати робити вже зараз.

Дефіцит в Україні

Економіст та соціальний філософ Олексій Білязе у блозі "Сегодня" розповів, що Україна досить забезпечена залізною рудою та залізорудною продукцією, а основною проблемою є вугілля.

Саме коксівного вугілля нашій країні може не вистачити через війну з Росією. Ще один вид вугілля, що знаходиться під загрозою дефіциту – вугілля для пиловугільного вдування.

Раніше ресурс постачали з РФ, а тепер доведеться закуповувати його аж до Австралії.

"Сьогодні" також писали, як працює українська промисловість в умовах війни і розповідали, як зупинка Азовсталі та ММКІ вплине на економіку.

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