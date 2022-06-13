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Перед законом постануть усі: гендиректор Запоріжсталі розповів про крадіжку металу росіянами

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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13 червня, 17:23
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Розповідаємо, які статті порушують окупанти, коли вивозять кораблі з українським металом
Окупанти крадуть українське зерно з портів
Окупанти крадуть українське зерно з портів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У окупованому маріупольському порті знаходиться багато металопродукції, яка належить компаніі Метінвест. Росіяни крадуть цю продукцію і вивозять на свою територію.

Про це заявив генеральний директор Запоріжсталі Олександр Мироненко.

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"У Маріуполі знаходиться дуже багато нашої продукції. І зараз відбувається крадіжка цієї продукції росіянами та вивезення її до Російської Федерації", – підкреслив Мироненко.

За його словами, всі, хто відповідальні за крадіжку, обов'язково будуть відповідати перед законом.

"Юристи компаніі Метінвест розглядають можливості, як притягнути до відповідальності тих, хто просто банально краде метал. Але це свідчить, що росіяни не здатні щось створювати, а тільки грабувати, вбивати", – резюмував Мироненко.

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Визнають крадіжки

Днями російські ЗМІ повідомили, що до Ростова прибуло вже друге судно, навантажене вкраденим у Маріуполі металом, чим фактично визнали свої злочини.

Раніше Азовсталь та ММК ім. Ілліча вже звернулися до Генпрокурора з проханням відкрити кримінальне провадження проти російських окупантів, які крадуть металопродукцію з маріупольских комбінатів.

Підприємства також надали докази, які свідчать, що російські військові та підконтрольні їм терористичні угруповання вивозять з порту продукцію. Такий грабунок є порушенням ст.185 та 186 Кримінального кодексу.

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Вивіз зерна

13 червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що до Ростова прямує вже третій корабель з українським металом з заводів "Азовсталь" та ММК їм. Ілліча групи "Метінвест".

За словами Андрющенка, дуже символічно, що крадіжка сталася у День Росії – 12 червня.

"Сьогодні" раніше писали, яке покарання чекає окупантів за розорення українських земель.

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