Австралія ввела чергові санкції проти РФ: у списку опинився великий гравець

13 квітня в Австралії оновили список підсанкційних осіб. Обмеження наклали на великі нафтогазові компанії Росії.
Як пише видання The Guardian, у переліку опинився "Газпром", який постачає блакитне паливо до Європи.
Санкції наклали і на оператора магістральних нафтопроводів Росії "Транснефть" і найбільшого в РФ виробника електроенергії "РусГідро".
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Окрім цього, до списку включили:
- судноплавні компанії та порти;
- найбільшу російську телекомунікаційну компанію "Ростелеком";
- одного з найбільших світових виробників алмазів – компанію "Алроса".
Очікується, що санкції не надто вплинуть на торгівлю між Австралією та Росією, оскільки навіть до початку російсько-української війни країни не надто багато товарів продавали одна одній. Загальна вартість експорту та імпорту становить до 1 млрд доларів на рік для обох сторін.
Санкції проти РФ
У світі все більше країн та компаній відмовляються від співпраці з Росією через війну в Україні. Нещодавно світовий трейдер Vitol Group заявив про те, що не укладатиме нових контрактів та більше не купуватиме російської нафти й нафтопродуктів. Повністю відмовитися від енергоресурсів з РФ компанія планує до кінця 2022 року.
Раніше про плани щодо припинення співпраці з Росією оголосили нафтові компанії BP, Shell і Exxon Mobil. Від торгівлі енергоносіями агресора відмовилися США та Велика Британія, однак низка країн ЄС все ще не наважилися на цей крок.
Попри те, що Індія активно торгує з агресором через великі знижки на енергоносії, найбільша індійська нафтова корпорація відмовилася від співпраці з РФ. Indian Oil вже повідомила учасників ринку, що нафту сортів Das, Eugene Island, Thunder Horse та Urals виключено з торгів.
Окрім цього, в Греції вже знайшли спосіб відмовитися від російського блакитного палива. Хоч зробити це складно, влада та приватні компанії співпрацюють, щоб якнайшвидше реалізувати план.