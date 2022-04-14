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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Австралія ввела чергові санкції проти РФ: у списку опинився великий гравець

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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14 квітня, 12:28
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Через вторгнення в Україну, Росія продовжує розплачуватися своєю економікою
Скоро російським компаніям не буде кому продавати нафту
Скоро російським компаніям не буде кому продавати нафту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

13 квітня в Австралії оновили список підсанкційних осіб. Обмеження наклали на великі нафтогазові компанії Росії.

Як пише видання The Guardian, у переліку опинився "Газпром", який постачає блакитне паливо до Європи.

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Санкції наклали і на оператора магістральних нафтопроводів Росії "Транснефть" і найбільшого в РФ виробника електроенергії "РусГідро".

Окрім цього, до списку включили:

  • судноплавні компанії та порти;
  • найбільшу російську телекомунікаційну компанію "Ростелеком";
  • одного з найбільших світових виробників алмазів – компанію "Алроса".

Очікується, що санкції не надто вплинуть на торгівлю між Австралією та Росією, оскільки навіть до початку російсько-української війни країни не надто багато товарів продавали одна одній. Загальна вартість експорту та імпорту становить до 1 млрд доларів на рік для обох сторін.

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Санкції проти РФ

У світі все більше країн та компаній відмовляються від співпраці з Росією через війну в Україні. Нещодавно світовий трейдер Vitol Group заявив про те, що не укладатиме нових контрактів та більше не купуватиме російської нафти й нафтопродуктів. Повністю відмовитися від енергоресурсів з РФ компанія планує до кінця 2022 року.

Раніше про плани щодо припинення співпраці з Росією оголосили нафтові компанії BP, Shell і Exxon Mobil. Від торгівлі енергоносіями агресора відмовилися США та Велика Британія, однак низка країн ЄС все ще не наважилися на цей крок.

Попри те, що Індія активно торгує з агресором через великі знижки на енергоносії, найбільша індійська нафтова корпорація відмовилася від співпраці з РФ. Indian Oil вже повідомила учасників ринку, що нафту сортів Das, Eugene Island, Thunder Horse та Urals виключено з торгів.

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Окрім цього, в Греції вже знайшли спосіб відмовитися від російського блакитного палива. Хоч зробити це складно, влада та приватні компанії співпрацюють, щоб якнайшвидше реалізувати план.

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