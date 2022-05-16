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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Енергетики відновили світло для 107 тис. сімей – які області знову з електрикою

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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16 травня, 15:46
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Аварійні бригади упродовж тижня повернули електропостачання для 107 тис. споживачів
Енергетики ДТЕК продовжують працювати попри війну
Енергетики ДТЕК продовжують працювати попри війну / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Від 9 по 15 травня енергетики ДТЕК відновили світло у 107 тис. будинків українських споживачів.

Як повідомили у пресслужбі компанії Ріната Ахметова, аварійні бригади працювали у Київській, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях.

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Зокрема знову з електропостачанням понад 5,7 тис. осель у семи населених пунктах Київської області. Серед важливих територій – Іванківська громада у Вишгородському районі.

У Донецькій області за минулий тиждень повернули світло понад 93 тис. родин, хоч в регіоні тривають активні бойові дії. Послугу відновили для споживачів у 112 містах і селах.

"Енергетики у Донецькій області продовжують роботу з відновлення мереж, щойно військові ЗСУ надають дозвіл на безпечне виконання", – підкреслили у ДТЕК.

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Фахівці компанії також повторно заживили понад 8000 будинків у Одеській області. Окрім цього, у Дніпропетровській області світло знову подають до 1000 родин.

Україна допоможе ЄС

Країни Євросоюзу залишаються енергозалежними від російських продуктів. Україна впродовж року може дати ЄС достатньо ресурсів, щоб він став незалежним від РФ.

За словами генерального директора ДТЕК Максима Тімченка, Росія використовує енергетичні ресурси як зброю для шантажу. І не лише проти України, а й усього світу.

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"Відрізання від Росії основного джерела фінансування та закупівля енергії в Україні не лише скоротить фінансування російських військових, а й допоможе відновити мирну країну, яка має європейські цінності та сприятиме довгостроковій енергетичній безпеці Європи", – зазначив керівник компанії.

Тімченко додав, що Україна вже має можливість експортувати до ЄС приблизно 1,5 ГВт електроенергії. За оцінками ДТЕК, потенційно постачання може збільшитися до 3-4 ГВт упродовж року. Українська газова інфраструктура також може стати альтернативою для західних країн.

Раніше ми писали, що 11 травня транзит російського газу через Україну у пункті пропуску "Сохранівка" на Луганщині впав до нуля у зв’язку з діями загарбників. Представники Оператора ГТСУ зазначають, що наша держава може збільшувати обсяги транзиту до ЄС через усі свої потужності навіть у ситуації, коли "Газпром" їх блокує.

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