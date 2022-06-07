Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 Інтерв'ю Зеленського 🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку 🔥 Герої Сьогодні
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Росія заманила знижками: яка країна хоче подвоїти імпорт кривавої нафти

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 червня, 10:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, що запропонувала "Роснафта", щоб продати свою токсичну нафту
Росія пропонує величезні знижки на нафту
Росія пропонує величезні знижки на нафту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Індія збирається подвоїти імпорт російської нафти, скориставшись величезними знижками від "Роснафти".

Про це повідомляє американське агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Реклама

"Державні переробники працюють спільно над завершенням переговорів та укладанням нових піврічних контрактів на поставку російської нафти в Індію",- пише видання.

Наразі триває обговорення питань відвантаження чорного золота, а також його транспортування і страхування.

Індія не вперше виявляє інтерес до кривавих ресурсів Кремля, у той час, як інші країни намагаються максимально обмежити їх купівлю через розв’язану Росією війню.

Реклама

США намагаються збити ціни на нафту

Однак це не так просто і за словами міністра енергетики в адміністрації Клінтона Білла Річардсона, візит Байдена до Саудівської Аравії навряд чи приведе до бажаного результату.

Міністр наголосив, що у очільника Штатів мало способів, як вплинути на ціни і усі ці варіанти "погані".

З іншими двома нафтовидобувними країнами – Іраком та Венесуелою, у американців напружені стосунки і для Байдена було б ризиковано укладати з ними будь-які угоди.

Реклама

Ще одна проблема в тому, що навіть Саудівська Аравія не може самостійно швидко збити ціни, навіть якщо сильно збільшить видобуток нафти, оскільки виробництво у РФ скорочується і може впасти ще більше.

"Сьогодні" раніше писали, яка країна більше не зможе отримувати російську нафту жодним з існуючих шляхів і розповідали, що відбувається із цінами на чорне золото в усьому світі.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Ф'ючерси
Скільки коштує нафта
Green energy
2022 рік стане рекордним
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
Рейтинг
Енергетичні гіганти
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудівська Аравія) Saudi Aramco (Саудівська Аравія)
3
BP (Велика Британія) BP (Велика Британія)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Велика Британія) Royal Dutch Shell (Велика Британія)
Газовий шантаж РФ
Грошове питання
Що буде із цінами на продукти?
Дізнатися
Просвіщайся
Мова грошей
SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Хто заплатить українцям?
Посібники агресора
Хто допомагає РФ?
Читати
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,91
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
41,99
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
45,68
57,99
41,59
-
50,00
55,00
41,95

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти