Росія заманила знижками: яка країна хоче подвоїти імпорт кривавої нафти

Розповідаємо, що запропонувала "Роснафта", щоб продати свою токсичну нафту

Росія пропонує величезні знижки на нафту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Індія збирається подвоїти імпорт російської нафти, скориставшись величезними знижками від "Роснафти".

Про це повідомляє американське агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела.

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"Державні переробники працюють спільно над завершенням переговорів та укладанням нових піврічних контрактів на поставку російської нафти в Індію",- пише видання.

Наразі триває обговорення питань відвантаження чорного золота, а також його транспортування і страхування.

Індія не вперше виявляє інтерес до кривавих ресурсів Кремля, у той час, як інші країни намагаються максимально обмежити їх купівлю через розв’язану Росією війню.

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США намагаються збити ціни на нафту

Однак це не так просто і за словами міністра енергетики в адміністрації Клінтона Білла Річардсона, візит Байдена до Саудівської Аравії навряд чи приведе до бажаного результату.

Міністр наголосив, що у очільника Штатів мало способів, як вплинути на ціни і усі ці варіанти "погані".

З іншими двома нафтовидобувними країнами – Іраком та Венесуелою, у американців напружені стосунки і для Байдена було б ризиковано укладати з ними будь-які угоди.

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Ще одна проблема в тому, що навіть Саудівська Аравія не може самостійно швидко збити ціни, навіть якщо сильно збільшить видобуток нафти, оскільки виробництво у РФ скорочується і може впасти ще більше.

"Сьогодні" раніше писали, яка країна більше не зможе отримувати російську нафту жодним з існуючих шляхів і розповідали, що відбувається із цінами на чорне золото в усьому світі.