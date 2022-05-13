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У ЄС збираються відстрочити нафтове ембарго проти Росії: що відбувається

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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13 травня, 11:49
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Угорщина, наклавши вето на ембарго російської нафти, заблокувала весь шостий пакет санкцій
ЄС може відкласти нафтове ембарго проти Росії
ЄС може відкласти нафтове ембарго проти Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нафтове ембарго проти Росії у Європейському Союзі можуть відкласти, задля швидшого узгодження інших обмежувальних заходів, передбачених у шостому санкційному пакеті.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Також проти нафтового ембарго активно виступає Угорщина, але з урядом країни ще тривають переговори. В понеділок, 16 травня під час зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі стане остаточно зрозуміло, чи домовляться країни ЄС про повний пакет санкцій проти РФ.

Втім, поступово з'являються прихильники думки, що нафтове ембарго варто притримати, аби не гальмувати схвалення інших санкцій.

Бан російської нафти

У Європарламенті на початку травня представили деталі шостого пакета санкцій проти РФ у відповідь за війну в Україні Як пояснила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Європа насамперед запровадить обмеження проти російських військових та чиновників, які вчинили військові злочини у Бучі та Маріуполі.

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"Це посилає ще один важливий сигнал усім злочинцям Кремля: ми знаємо, хто ви, ми притягнемо вас до відповідальності, ви не уникнете цього", – заявила вона.

Серед важливих кроків – "десвіфтизація" Ощадбанку – найбільшого банку РФ, який володіє 37% банківського сектора, та ще двох менших російських банків. Вони будуть відключені від системи SWIFT. А також – обмеження на діяльність російських державних мовників у ЄС.

Ще Європа планує повністю заборонити імпорт усієї російської нафти – морської та трубопровідної, сирої та очищеної. Але невдовзі в ЄС передумали та вирішили не блокувати перевезення російської нафти морем.

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Раніше ми писали, чому Угорщина не підтримала нафтове ембарго проти РФ. Також ми розповідали, як ембарго на ввезення нафти із РФ позначиться на економіці Європейського Союзу.

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