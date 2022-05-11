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Ямал – Європа знову в дії: "Газпром" відновив прокачування газу через Польщу

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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11 травня, 13:28
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Після двох тижнів перерви російський газовий монополіст знову бронює потужності труби в Європі
Європейці знову отримують російський газ
Європейці знову отримують російський газ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вночі проти 10 травня "Газпром" відновив прокачування газу через потужності в Польщі.

Як свідчать результати аукціону на платформі GSA Platform, російська компанія після двох тижнів паузи забронювала газопровід Ямал – Європа.

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Монополіст з РФ викупив лише частину потужностей – забронював 1,1 млн кубометрів на годину з можливих 3,7 млн кубометрів на годину. Це третина від пропозиції, яку "Газпром" використав з 21:00 9 травня до 7:00 10 травня.

Інформацію підтвердили й журналісти Reuters, які зазначили, що у вівторок, 10 травня, потоки газу на схід трубою Ямал – Європа стрибнули. Транспортують газ з Німеччини до Польщі.

Вихідні потоки на пункті обліку Mallnow на кордоні з Німеччиною зросли до 11,297,464 кВт·год, хоч напередодні становили 792,085 кВт·год.

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Реверсний режим

З грудня 2021 року газопровід Ямал – Європа, який проходить через Білорусь, Польщу та Німеччину, працює в реверсному режимі. На схід до Польщі спрямовують блакитне паливо з Німеччини.

Станом на 3 травня прокачування газу по трубі взагалі зупинили. Пояснювали це тим, що "Газпром" вирішив не подавати енергоносії полякам, які відмовились платити за них в рублях.

Водночас словацький оператор TSO Eustream повідомив, що обсяги в заявках на російський газ для Словаччини, який транспортують через Україну, дещо знизилися. У вівторок вони становили 983 тис. МВт·год на добу, а напередодні – 996 тис. МВт·год.

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Стабільно прокачують російський газ в Німеччину й через "Північний потік – 1". Через Балтійське море прокачують 70 746 379 кВт·год.

Качай або плати

Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповів про умови транзитного контракту газу між Україною та Росією. Він нагадав, що "Газпром" має платити Україні за транзит газу, попри рішення російського газового монополіста про форму прокачування. Ця вимога була прописана в контракті від 2019 року.

Вітренко зазначив, що українська компанія може звернутися до Стокгольмського суду, якщо російська сторона порушить умови договору. Мовляв, у транзитному контракті між "Нафтогазом" та "Газпромом" було прописано положення "качай або плати". Тому російська сторона може і не подавати газ в українські трубопроводи, але платити все одно доведеться.

"Якщо не буде оплати, то видається так, що має бути новий арбітраж. "Можемо повторити?" – наголосив Вітренко.

Раніше Оператор ГТС повідомив про зупинку транзиту газу через одну з важливих компресорних станцій через дії російських загарбників. Водночас ексголова "Нафтогазу" Андрій Коболєв зауважив, що до наступного опалювального сезону Україні доведеться шукати альтернативні джерела енергії.

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