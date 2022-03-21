Ціни оновили максимум: у Європі рекордно подорожчала сталь

Країни Європи планують заборонити імпорт ще одного товару з Росії через війну в Україні

У Європі рекордно подорожчала сталь / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Євросоюз готує черговий пакет санкцій проти Росії. Нові обмеження включатимуть і заборону імпорту російської сталі.

Як повідомило видання Bloomberg, у зв’язку з можливою забороною, на ринку рекордно зросли ціни на сплав заліза й вуглецю.

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Щотижневий аналіз показав, що гарячекатані рулони оцінюють на 10% дорожче, ніж зазвичай. Зараз за одиницю товару просять 1435 євро за тонну. Історичного максимуму сягнули й ціни на труби та арматуру.

Трейдери підвищили ціни в передчутті санкцій та з огляду на те, що Європа є основним ринком збуту для виробників сталі з Росії. Першими внаслідок обмежень постраждають російські мільярдери, які володіють відповідним бізнесом.

Зазначимо, що російська пропозиція сталі становить майже 4% на світовому ринку. Мовиться про виготовлення 76 мільйонів тонн сплаву на рік. Обмеження у Європі мають запровадити до 17 червня 2022 року щодо всіх контрактів, які уклали до 16 березня.

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Зміни на ринку металургії

На Лондонській біржі пропонують бойкотувати російський метал. Профільний комітет пропонує відмовитись від продажу російської міді і взагалі більше не купувати її в країни-агресорки.

Водночас Україна через війну з Росією перестала експортувати сталь на світовий ринок. Зупинилися виробництва у Маріуполі та Запоріжжі, наслідком чого стало підвищення цін на продукцію в Європі.

Українські виробники неону також зупинили свою роботу, а вони постачали до 54% ресурсу на світовий ринок. Неон використовують для лазерів із виготовлення чипів, тож очікують дефіциту та зростання цін і на ринку технологій.

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Раніше ми розповідали, що Китай хоче скористатися ситуацією для розширення свого впливу на ринок кольорових металів, а в світі подорожчав нікель.