Ціни на Brent і WTI стрімко летять вниз: хто в цьому винен

Розповідаємо, як до здешевшання нафти причетний долар та чому в цьому частково винен Китай

Вартість нафти пішла на розворот / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Економічні перестороги і побоювання рецесії змусили вартість нафти впасти більш ніж на 1% у четвер, 12 травня. Ці чинники навіть переважили побоювання з приводу пропозиції і геополітичну напруженість в Європі.

Про це повідомляє Reuters.

Реклама

Так, ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,2%, до 106,26 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту марки WTI подешевшали на 1,2%, до 104,47 доларів за барель.ʼ

Станом на 8:38 за київським часом 12 травня, нафта вартувала 106,25 дол. і 104,38 дол. відповідно.

Динаміка цін на нафту протягом 3 місяців / Фото: Investing.com

Реклама

Динаміка цін на нафту протягом 3 місяців / Фото: Investing.com

У чому причини падіння?

Причин можна виділити кілька:

занепокоєння ринку з приводу підвищення процентних ставок, найсильнішого долара США за останні два десятиліття;

побоювань з приводу інфляції і можливої рецесії;

тривалі блокування COVID-19 у найбільшому в світі імпортері сирої нафти — Китаї.

Також варто згадати, що загальний індекс споживчих цін в США за 12 місяців до квітня підскочив на 8,3%, підтверджуючи побоювання, що процентні ставки повинні будуть швидко зрости, щоб його приборкати.

Реклама

Що підтримує ринок?

Ціни 2022 року виросли загалом на 35%. Їх підтримує очікувана заборона Європейського Союзу на нафту з Росії, ключового постачальника нафти і палива в ЄС, який може ще більше скоротити світові поставки.

Поки це рішення відкладають, оскільки голосування за ембарго на російську нафту потребує одностайної підтримки. Угорщина наразі блокує цей процес і переконує, що на заборону імпорту сировини з РФ їй знадобиться більше часу, аніж це пропонує ЄС.

Європа в свою чергу запропонувала Угорщині компенсацію за наслідки від відмови. Кошти для компенсації планують взяти з нової енергетичної стратегії Євросоюзу під назвою REPowerEU (про неї оголосять 18 травня).

Згодом міністр закордонних справ країни Петер Сіярто заявив, що Угорщина чекає пропозицій від ЄС не тільки щодо реконструкції НПЗ на сотні мільйонів доларів чи щодо збільшення пропускної здатності нафтопроводу в Угорщину через Хорватію на сотні мільйонів доларів, але і на майбутнє економіки.

Тож, можна сказати, що ЄС таким чином підкупив Угорщину, однак чи згоден він буде виконати її умови, то вже питання часу.

ЄС дозволили Росії й надалі заробляти на нафті

У Європейському Союзі вирішили не забороняти перевозити російську нафту морем.

Зазначається, що проти такої заборони виступали Греція та Мальта, оскільки на ці країни припадає більше половини танкерного флоту Євросоюзу.

Після кількох консультацій Єврокомісія погодилася не забороняти перевезення російської нафти морськими шляхами до третіх країн, хоча раніше ЄС збирався ускладнити президенту РФ Володимиру Путіну можливості для зменшення негативних наслідків після можливого ембарго в Європі, заборонивши транспортування нафти до інших країн світу.

Єврокомісія також пропонувала заборонити європейським компаніям надавати послуги, зокрема страхування, необхідні для транспортування російської нафти по всьому світу. Цей пункт збережеться у шостому пакеті санкцій проти Росії, хоча деякі країни вимагають скасувати цей пункт.

Раніше ми розповідали, що США запідозрили країни ОПЕК у змові та спровокували подорожчання нафти, і писали, яка країна ЄС вже знайшла заміну російській нафті.